Nevşehir'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Kuyulutatlar köyü ile Acıgöl ilçesine bağlı Kurugöl köyü arasında devrildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.