Nevşehir'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Kuyulutatlar köyü ile Acıgöl ilçesine bağlı Kurugöl köyü arasında devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan M. İlhan (43) olay yerinde hayatını kaybetti, Yılmaz K. ise yaralandı.
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