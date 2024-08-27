Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        ​​​​​​​Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 14:55 Güncelleme: 27.08.2024 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ​​​​​​​Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Kuyulutatlar köyü ile Acıgöl ilçesine bağlı Kurugöl köyü arasında devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçta bulunan M. İlhan (43) olay yerinde hayatını kaybetti, Yılmaz K. ise yaralandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tandırdaki çifte vahşetten kız kardeşi cinayeti çıktı!
        Tandırdaki çifte vahşetten kız kardeşi cinayeti çıktı!
        Bunu yapan insan olamaz! Ayaklarında plastik kelepçe ile kurtarıldı
        Bunu yapan insan olamaz! Ayaklarında plastik kelepçe ile kurtarıldı
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Derya öğretmen son yolculuğuna uğurlandı, katili tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı
        Derya öğretmen son yolculuğuna uğurlandı, katili tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Sahalardan uzak aşka yakın
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        'İmparatorların kucaklaşması' ziyarete açıldı!
        'İmparatorların kucaklaşması' ziyarete açıldı!
        Bakırköy'de TIR, otobüsün üzerine devrildi!
        Bakırköy'de TIR, otobüsün üzerine devrildi!
        Fransa'dan Mukiele iddiası!
        Fransa'dan Mukiele iddiası!
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Alman ekonomisine dev etki
        Alman ekonomisine dev etki
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        1 milyar TL'lik maç!
        1 milyar TL'lik maç!
        Kuaförlere 'pazar' muafiyeti
        Kuaförlere 'pazar' muafiyeti
        Yine hastaneye yetişemedi! İkizler 5 yıl sonra aynı şoförün aracında doğdu
        Yine hastaneye yetişemedi! İkizler 5 yıl sonra aynı şoförün aracında doğdu
        Trump'tan 3. Dünya Savaşı uyarısı
        Trump'tan 3. Dünya Savaşı uyarısı
        Görkemli kutlama
        Görkemli kutlama

        Benzer Haberler

        Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor'dan Başkan Arı'ya ziyaret
        Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor'dan Başkan Arı'ya ziyaret
        Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
        Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
        Nevşehir'deki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Nevşehir'deki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Kapadokya Rallisi'nde şampiyon belli oldu
        Kapadokya Rallisi'nde şampiyon belli oldu
        Nevşehir'de yaşanan sel felaketinden sonra peribacalarında hasar tespit çal...
        Nevşehir'de yaşanan sel felaketinden sonra peribacalarında hasar tespit çal...
        Nevşehir'de düzenlenen Kapadokya Rallisi sona erdi
        Nevşehir'de düzenlenen Kapadokya Rallisi sona erdi