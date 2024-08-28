"Bize Yön Veren Metinler"in yeni ciltleri yayımlandı

Alev Alatlı Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından hazırlanan "Bize Yön Veren Metinler" serisinin yeni ciltleri okuyucu ile buluştu.

Kapadokya Üniversitesinden (KÜN) yapılan yazılı açıklamaya göre, toplum, medeniyet ve devletleri şekillendiren eski metinlerin bir araya getirilmesini amaçlayan "Temel Metinler Projesi" kapsamında hazırlanan "Bize Yön Veren Metinler"in yeni ciltleri KÜN'ün kurucusu Alev Alatlı anısına basıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkı sunduğu projenin, tamamlandığında 11 cilt olması planlanan çalışmanın yeni basılan altı ve yedinci ciltleri, 1923-2000 yılları arasında tarihten hukuka, kadın hareketlerinden tıp ve eczacılığa, fen ve doğa bilimlerinden dini ilimlere, toplumsal hayattan mimariye, musikiden edebiyata kadar çok çeşitli alanlarda kalıcılığını ispat etmiş metinlerin uzmanlar tarafından bir araya getirilmesiyle hazırlandı.