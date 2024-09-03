Nevşehir'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Nevşehir'de, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü.
Nevşehir'de, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü.
Edinilen bilgiye göre, M.C.Ö. idaresindeki 50 ADA 473 plakalı otomobil, Avanos-Ürgüp kara yolunda şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaşamını yitirdiği belirlenen sürücünün cenazesi, ekipler tarafından araçtan çıkartıldı, işlemlerin ardından morga gönderildi.
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