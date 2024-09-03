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        Nevşehir'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Nevşehir'de, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 00:10 Güncelleme: 03.09.2024 - 00:10
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        Nevşehir'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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        Nevşehir'de, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü.

        Edinilen bilgiye göre, M.C.Ö. idaresindeki 50 ADA 473 plakalı otomobil, Avanos-Ürgüp kara yolunda şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaşamını yitirdiği belirlenen sürücünün cenazesi, ekipler tarafından araçtan çıkartıldı, işlemlerin ardından morga gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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