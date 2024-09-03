Kapadokya'daki müze ve ören yerleri milyonlarca turisti ağırlıyor

BEHÇET ALKAN - Doğal, tarihi ve kültürel değerleri, tur aktiviteleriyle her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Kapadokya'daki müze ve ören yerlerinde 8 ayda 2 milyon 922 bin 485 yerli ve yabancı konuk ağırlandı.

UNESCO Dünya Mirasları Listesi'ndeki Kapadokya bölgesi, kayadan oyma kilise, manastır ve şapelleri, peribacalarıyla kaplı vadileri, yer altı şehirleri, sıcak hava balon turu başta olmak üzere arazi aracı, deve ve atlarla düzenlenen tur etkinlikleriyle gözde turizm merkezleri arasındaki konumunu koruyor.

AA muhabirinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, Kapadokya'da müze ve ören yerlerini bu yılın ocak-ağustos döneminde 2 milyon 922 bin 485 kişi ziyaret etti.

Bölgeyi ocakta 153 bin 309, şubatta 159 bin 819, martta 218 bin 479, nisanda 558 bin 464, mayısta 498 bin 354, haziranda 412 bin 730, temmuzda 371 bin 206, ağustosta ise 550 bin 124 ziyaretçi gezdi. - "En çok ziyaretçi Güney Kore'den" TÜRSAB İç Turizm İhtisas Başkan Yardımcısı İsmail Sucu, AA muhabirine, Kapadokya'nın sahip olduğu değerlere ilgi gösteren turist sayısında yıldan yıla artış gözlemlendiğini belirtti. Farklı tur aktiviteleri ve etkinliklerin yerli ve yabancı konukların bölgeyi tercih etmelerinde etkili olduğunu kaydeden Sucu, şöyle konuştu:

"Kapadokya'ya bu yıl daha çok Güney Kore, Endonezya, ABD ve Çin'den büyük ilgi oldu. 2024 temmuz ayına kadar olan süreçte 2 milyon 300 bin, ağustos ayı ile 2 milyon 800 binden fazla ziyaretçi rakamını görüyoruz. Sezon sonunda 5 milyon ziyaretçi hedefimize ulaşmış olacağız. Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonculuğunda da yıl boyu 626 bin yolcu hedefine ulaşmış olacağız. Bölgemizde butik oteller içinde mağara ve taş otel ile ciddi bir yatak kapasitesine ulaşıldı, bu da bölgeye ilgiyi artırmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Kültür Yolu Festivali de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti. Festival süresinde yurt dışından figürlü balonlar geldi, sektördeki balonlarımızla Kapadokya ilginç bir görsele büründü. Bunların yanında ünlü sanatçıların konserleri turizmde ciddi bir doluluk oranına ulaşmamızı da sağladı."

Bölgede turistlere hizmet sunan bir acentenin sahibi Coşkun Kırtıl ise Kapadokya'nın dünya turizmi açısından önemli bir marka değer olduğunu vurguladı. Bölgede dünyanın birçok yerinden konukları ağırladıklarını dile getiren Kırtıl, "Birçok medeniyetin yaşamasından dolayı burada, tarih, doğa ve kültür noktasında büyük bir birikim meydana gelmiştir. Bu da Türkiye ve bölgemiz turizmi için ciddi kazanımlar sağlamaktadır. Kapadokya dünya çapında önemli bir turizm merkezidir. Ziyaretçi sayısı her yıl artmaktadır. Bu yoğunluk farklı tur aktivitelerinin ortaya çıkmasını sağlıyor. Kapadokya bir, iki günde gezilecek küçük tur paketlerinin olduğu bir yer değil. Acenteler olarak bir haftalık gezi yapılması yönünde görüş belirtiyoruz. Turlara olan taleplerden dolayı balon, arazi araçları, dağ bisikleti gibi etkinlikler çoğaldı." diye konuştu.