Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Nevşehir'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Nevşehir'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Göreme beldesinde 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların üzerinde, araç ve adreslerinde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 3 tabanca ve 39 fişek, 200 lira sahte banknot, suçtan elde edildiği değerlendirilen 14 bin 375 lira ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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