Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Zanlıların üzerinde, araç ve adreslerinde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 3 tabanca ve 39 fişek, 200 lira sahte banknot, suçtan elde edildiği değerlendirilen 14 bin 375 lira ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

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