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        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Nevşehir'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 16:25 Güncelleme: 04.09.2024 - 16:37
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        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Nevşehir'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Göreme beldesinde 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Zanlıların üzerinde, araç ve adreslerinde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 3 tabanca ve 39 fişek, 200 lira sahte banknot, suçtan elde edildiği değerlendirilen 14 bin 375 lira ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.​​​​​​​

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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