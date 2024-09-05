Nevşehir'de bir kişi Sağlıklı Hayat Merkezinden aldığı destekle 3 ayda 17 kilo verdi

Nevşehir'de yaşayan Emre Taşçı, Sağlıklı Hayat Merkezinden aldığı destekle 3 ayda 17 kilo verdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlıklı Hayat Merkezi, toplumu sağlıklı yaşama teşvik etmek ve sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla hizmet veriyor.

Nevşehir'de, 15 Temmuz ile Bekdik mahallelerinde bulunan iki ayrı merkezde, çocuk gelişimi, ruh sağlığı, tütün ve madde bağımlılığı ile mücadele, fizyoterapi, obezite ve kanser taramalarından, kadın ve üreme sağlığına kadar çeşitli alanlarda ücretsiz hizmet sunuluyor.