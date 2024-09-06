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        Nevşehir'de evden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

        Nevşehir'de bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan biri kadın 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 16:11 Güncelleme: 06.09.2024 - 16:11
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        Nevşehir'de evden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı
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        Nevşehir'de bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan biri kadın 2 zanlı tutuklandı.

        2000 Evler Mahallesi'nde yabancı uyruklu Z.R'nin evinden altın ve gümüş kolye, 13 bin lira ve 500 dolar çalındığı şikayeti üzerine polis harekete geçti.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri yaptıkları soruşturmada kimliklerini tespit ettiği Ö.S. adlı kadın ile İ.K'yi yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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