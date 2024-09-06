AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Nevşehir'de konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Önceliğimiz, milletimizin refahıdır, bekasıdır. Bizler, milletimize buyurgan bir tavırla değil, onlara kulak veren bir hizmetkar olmak üzere yola çıkmış kadrolarız." dedi.

Kaya, AK Parti İl Başkanlığınca Nevşehir Ticaret Borsası Konferans Salonu'nda düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, AK Parti'nin ilk günkü heyecan ve şevkle kendini geliştirip yenileyerek yoluna devam ettiğini söyledi.

AK Parti'nin güçlü lideri ve donanımlı kadrolarıyla milletin değerleri, hukuku ve davasına sahip çıktığını ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

"Milletimiz, 'Her şeyin en iyisini AK Parti yapar' dedi ve 23 yıl kesintisiz şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın arkasında yürüdü. Önceliğimiz, milletimizin refahıdır, bekasıdır. Bizler, milletimize buyurgan bir tavırla değil, onlara kulak veren bir hizmetkar olmak üzere yola çıkmış kadrolarız. Kendimizi sürekli olarak yeniliyor, aynı kalmıyoruz. Partimizin adı Adalet ve Kalkınma Partisi, bu rastgele belirlenmiş bir isim değil. Biz, Türkiye'nin geleceğini bu kavramlar üzerine inşa etmek için yola çıktık ve bugünlere geldik. Bundan sonra da sürekli kendimizi yenileyerek yolumuza devam edeceğiz."