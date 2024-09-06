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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Nevşehir'de konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Önceliğimiz, milletimizin refahıdır, bekasıdır. Bizler, milletimize buyurgan bir tavırla değil, onlara kulak veren bir hizmetkar olmak üzere yola çıkmış kadrolarız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 21:47 Güncelleme: 06.09.2024 - 21:57
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Nevşehir'de konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Önceliğimiz, milletimizin refahıdır, bekasıdır. Bizler, milletimize buyurgan bir tavırla değil, onlara kulak veren bir hizmetkar olmak üzere yola çıkmış kadrolarız." dedi.

        Kaya, AK Parti İl Başkanlığınca Nevşehir Ticaret Borsası Konferans Salonu'nda düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, AK Parti'nin ilk günkü heyecan ve şevkle kendini geliştirip yenileyerek yoluna devam ettiğini söyledi.

        AK Parti'nin güçlü lideri ve donanımlı kadrolarıyla milletin değerleri, hukuku ve davasına sahip çıktığını ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

        "Milletimiz, 'Her şeyin en iyisini AK Parti yapar' dedi ve 23 yıl kesintisiz şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın arkasında yürüdü. Önceliğimiz, milletimizin refahıdır, bekasıdır. Bizler, milletimize buyurgan bir tavırla değil, onlara kulak veren bir hizmetkar olmak üzere yola çıkmış kadrolarız. Kendimizi sürekli olarak yeniliyor, aynı kalmıyoruz. Partimizin adı Adalet ve Kalkınma Partisi, bu rastgele belirlenmiş bir isim değil. Biz, Türkiye'nin geleceğini bu kavramlar üzerine inşa etmek için yola çıktık ve bugünlere geldik. Bundan sonra da sürekli kendimizi yenileyerek yolumuza devam edeceğiz."

        Kaya, AK Parti'nin mazlumlara derman, kimsesizlerin kimsesi olduğunu vurguladı.

        Türk milletinin hiçbir zaman güce tapınan, güçlünün yanında taraf olan tutum içine girmediğini dile getiren Kaya, Türkiye'nin, dünyanın dört bir tarafındaki mazlumların dualarında yer bulduğunu söyledi.

        İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının 1 yıla yakın süredir devam ettiğine dikkati çeken Kaya, şunları kaydetti:

        "İsrail, bu süreçte bütün dünyayı sefalete ve karanlığa sürüklüyor. Bu karanlık süreci Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanı'mızın güçlü liderliği ve aklı selimi ile aşacağımıza inanıyoruz. Dünya büyük bir dirilişe gebe. Dünya büyük bir dirilişe hasret. Temennimiz odur ki o dirilişin mimarı olmak bizlere nasip olsun. Şundan çok emin olalım ki dünyanın gözü Türkiye'nin üzerinde. Türkiye'nin misyonu Osmanlı'dan bugüne mazluma, mağdura, mahruma sahip çıkan, kol kanat geren bir duruşa sahiptir. Zulümlerden, baskılardan, sömürüden kurtulmak isteyenler Türkiye'yi büyük bir umut olarak görüyor. Çünkü onlar çok iyi biliyorlar ki Türkiye çok güçlü olursa onlar da güçlenecek. İyi biliyorlar ki Türkiye, vicdanın ve merhametin diyarıdır."

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