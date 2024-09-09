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        Nevşehir'de drift yapan sürücü ile araç sahibine 90 bin 420 lira ceza

        Nevşehir'de drift yaparak çevreyi rahatsız eden ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü ile araç sahibine 90 bin 420 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 13:49 Güncelleme: 09.09.2024 - 13:49
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        Nevşehir'de drift yapan sürücü ile araç sahibine 90 bin 420 lira ceza
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        Nevşehir'de drift yaparak çevreyi rahatsız eden ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü ile araç sahibine 90 bin 420 lira ceza kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, otomobilin Atatürk Bulvarı ve Belediye Caddesi'nde drift yaptığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine trafik ekipleri harekete geçti.

        Ekipler, kimliklerini tespit ettikleri sürücü ile aracın sahibine 90 bin 420 lira ceza yazdı.​​​​​​​

        Ayrıca aracı kullanan kişinin sürücü belgesine süresiz el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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