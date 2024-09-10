Nevşehir'de uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı

Aramalarda, 52 kök kenevir, 241 gram kenevir tohumu, bir miktar sentetik uyuşturucu ve hap, 2 tabanca ve buna ait 3 şarjör, havalı tüfek, 1203 fişek, 500 havalı tüfek saçması ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında iki ilçede belirlenen adreslerde arama yaptı.

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