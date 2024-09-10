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        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı

        Nevşehir'in Acıgöl ve Gülşehir ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 14:38 Güncelleme: 10.09.2024 - 14:53
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        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı
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        Nevşehir'in Acıgöl ve Gülşehir ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında iki ilçede belirlenen adreslerde arama yaptı.

        Aramalarda, 52 kök kenevir, 241 gram kenevir tohumu, bir miktar sentetik uyuşturucu ve hap, 2 tabanca ve buna ait 3 şarjör, havalı tüfek, 1203 fişek, 500 havalı tüfek saçması ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si hakimlikçe tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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