Nevşehir'de eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı

Bağrışma seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Acıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli B.Ş. ile eşi H.Ş. arasında Cumhuriyet Mahallesi'nde evlerinde tartışma çıktı.

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