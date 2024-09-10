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        Nevşehir'de eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı

        Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde eşinin bıçakla boğazından yaraladığı kadın tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 15:38 Güncelleme: 10.09.2024 - 15:38
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        Nevşehir'de eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı
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        Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde eşinin bıçakla boğazından yaraladığı kadın tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Acıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli B.Ş. ile eşi H.Ş. arasında Cumhuriyet Mahallesi'nde evlerinde tartışma çıktı.

        Tartışmanın ardından B.Ş, bıçakla eşini boğazından yaraladı.

        Bağrışma seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        H.Ş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Gözaltına alınan B.Ş. ise Acıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Nevşehir Adliyesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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