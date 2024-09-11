Kapadokya'daki duvar resimlerinin korunması planlanıyor

Nevşehir'de, "Kapadokya Bölgesi Duvar Resimlerinin Korunması ve Araştırılmasına Dair Yapılan Çalışmalar" konulu konferans düzenlendi.

Nevşehir Valiliğince Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Vali Şinasi Kuş Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programın açılışında konuşan Vali Yardımcısı Kübra Karaalioğlu, Kapadokya bölgesindeki ilk konservasyon projesinin 1972 yılında Tokalı Kilisesi'nde başladığını, ardından Karanlık, Elmalı ve Kırk Şehitler Kiliselerinde de yapıldığını söyledi.

Kapadokya'da 5 farklı koruma ve onarım projesi yürütüldüğünü aktaran Karaalioğlu, "Bu projeler, Kapadokya bölgesinin eşsiz tarihi ve sanatsal dokusunun korunması ile gelecek nesillere aktarılması amacıyla büyük bir titizlikle sürdürülmektedir. Kapadokya'nın benzersiz duvar resimlerinin korunması yalnızca ilimiz için değil, ülkemiz ve dünya kültür mirası açısından da büyük bir öneme sahiptir." diye konuştu.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aytekin, Kapadokya bölgesinin eşsiz jeolojik yapısı sonucu sahip olduğu doğal ve kültürel mirasından dolayı ülkenin önemli turistik merkezlerinden biri olduğu dile getirdi.