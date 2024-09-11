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        Kapadokya'daki duvar resimlerinin korunması planlanıyor

        Nevşehir'de, "Kapadokya Bölgesi Duvar Resimlerinin Korunması ve Araştırılmasına Dair Yapılan Çalışmalar" konulu konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 13:17 Güncelleme: 11.09.2024 - 13:17
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        Kapadokya'daki duvar resimlerinin korunması planlanıyor
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        Nevşehir'de, "Kapadokya Bölgesi Duvar Resimlerinin Korunması ve Araştırılmasına Dair Yapılan Çalışmalar" konulu konferans düzenlendi.

        Nevşehir Valiliğince Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Vali Şinasi Kuş Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programın açılışında konuşan Vali Yardımcısı Kübra Karaalioğlu, Kapadokya bölgesindeki ilk konservasyon projesinin 1972 yılında Tokalı Kilisesi'nde başladığını, ardından Karanlık, Elmalı ve Kırk Şehitler Kiliselerinde de yapıldığını söyledi.

        Kapadokya'da 5 farklı koruma ve onarım projesi yürütüldüğünü aktaran Karaalioğlu, "Bu projeler, Kapadokya bölgesinin eşsiz tarihi ve sanatsal dokusunun korunması ile gelecek nesillere aktarılması amacıyla büyük bir titizlikle sürdürülmektedir. Kapadokya'nın benzersiz duvar resimlerinin korunması yalnızca ilimiz için değil, ülkemiz ve dünya kültür mirası açısından da büyük bir öneme sahiptir." diye konuştu.

        NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aytekin, Kapadokya bölgesinin eşsiz jeolojik yapısı sonucu sahip olduğu doğal ve kültürel mirasından dolayı ülkenin önemli turistik merkezlerinden biri olduğu dile getirdi.

        İtalya Tuscia University Öğretim Üyesi Doç. Dr. Paola Pogliani, projenin genel amacının Japonya, Avrupa ve Türkiye'de bulunan 8 araştırma enstitüsünü bir araya getirerek, eski Batı Asya tarihi, arkeolojisi ve koruma bilimi odaklı bir araştırma ağı oluşturmak olduğunu vurguladı.

        İtalyan ve Japon araştırma ekiplerinin son yıllarda Kapadokya'da bir araya gelerek duvar resimlerinin korunması hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu anlatan Pogliani "Her ekibin Kapadokya duvar resimlerinin korunması konusunda farklı çalışmaları olmasına rağmen, tüm projelerde Nevşehir Müze Müdürlüğü başkanlığında, Nevşehir Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarının genç restoratörlerine güncel teknik bilgi ve yöntemler aktarılarak Türkiye'deki bu alanla ilgili deneyim artırılmıştır." ifadelerini kullandı.

        Japonya Tsukuba Üniversitesinden Yoko Taniguchi ise Japonya'nın 1960'larda Prof. Dr. Ikuo Hirayama'nın önderliğinde Kapadokya ile ilgili çalışmalar yaptığını belirtti.

        Tokyo Ulusal Güzel Sanatlar ve Müzik Üniversitesinin misyonu kapsamında Kapadokya'daki kiliselerin birçok fotoğrafı ve mimari çizimlerinin yapıldığını anlatan Taniguchi, şunları kaydetti:

        "Örneğin, Üzümlü Kilise'ye ait 1968 ve 1970 yıllarında Prof. Dr. Masaru Maeno tarafından çekilmiş bazı örnekler burada bulunmaktadır. Japon ekibimiz, 2014'ten 2016'ya kadar Kızıl Vadi'de Üzümlü Kilisesi'ne ait kaya oyma mağaranın ve duvar resimlerinin korunması üzerinde çalıştı. Araştırma faaliyetlerimizin tek bir amacı vardı; bölgedeki hassas tüfün nasıl bozulduğunu ve ömrünü nasıl uzatabileceğimizi öğrenmek. Ayrıca, duvar resimlerine ilişkin olarak geçmişte oluşan çizikler ve grafitiler nedeniyle estetik sorunları ciddi olan resimler üzerinde çalışıyoruz. Amacımız, grafitilerin tonlarını azaltarak daha az fark edilir hale getirilmesini ve motiflerin daha kolay görülebilir olmasını sağlamaktır."

        Program, "Duvar Resimlerinin Onarımında Bilimsel Yöntemler" ve "Göreme Açık Hava Müzesi'ndeki Konservasyon Çalışmaları" başlıklı oturumlarla devam etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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