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        Kapadokya'da yerli dron test uçuşunda yer altı tüneli bulundu

        Assuva Savunma Sanayi firmasınca üretilen yer altı arama tarama faaliyetinde kullanılacak dronun Kapadokya'daki test uçuşunda tünele rastlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 18:10 Güncelleme: 12.09.2024 - 18:23
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        Kapadokya'da yerli dron test uçuşunda yer altı tüneli bulundu
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        Assuva Savunma Sanayi firmasınca üretilen yer altı arama tarama faaliyetinde kullanılacak dronun Kapadokya'daki test uçuşunda tünele rastlandı.

        Nevşehir'in Göreme beldesinde Assuva Savunma Sanayi AŞ tarafından üretilen "Proton Elic BNR Kop-50" adlı dronun test uçuşu için etkinlik düzenlendi.

        Firmanın üretimini sürdürdüğü farklı cihazların katılımcılara tanıtıldığı programda dronun kabiliyeti anlatıldı.

        Ekiplerin hazırlıklarının ardından havalanan dron test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

        Peribacaları yakınlarında uçuş gerçekleştiren dron, yer altı görüntüleme cihazı sayesinde yeni bir tünelin keşfedilmesini sağladı.

        Firmanın yönetim kurulu başkanı Remzi Başbuğ, gazetecilere, İstanbul'daki fabrikalarında üretilen dronun seri üretimine geçileceğini belirtti.

        Tanıtımı yapılan dronun 1000 kilometre menzildeki alanı tarayabildiğini ifade eden Başbuğ, şöyle konuştu:

        "Yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz dron ve havadan yer altı görüntüleme cihazımızın test aşamasındayız. Avanos ilçesinde inşaatı devam eden fabrikamızda seri üretime geçeceğiz. Bu üretimde yüzde 100 yerli ve milliliği esas alarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Diğer yandan iki ila dört kişiyi taşıyan dronlar üretip emniyet ve kolluk güçlerine tahsis etmiş olacağız. Cihazımız, yer altında bulunan tünel, oda, sığınak, metal, ormanlık alanda kayıp şahıslar veya terör unsuru tespitinde kullanılacaktır. Dronumuz, yer altı görüntüleme özelliğinin yanı sıra yangın bombası atabilmektedir, tarım sulama ve tarım alanlarındaki ölçümlerde kullanılabilir ve 50 kilograma kadar yük taşıdığı için kargo faaliyetlerinde kullanılabilmektedir. Dron üretimi birçok yerde yapılmaktadır. Ancak ülkemizde yerli ve milli ilk üretimi yapıyoruz. Yer altı arama tarama faaliyetlerinde kullanılması açısından dünyada ilktir."

        Etkinliğe, AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Feralan, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, bazı ilçe ve belde belediye başkanları ile kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

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