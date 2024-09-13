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        Kapadokya Havalimanı'nı 8 ayda 472 bin 318 yolcu kullandı

        Nevşehir'deki Kapadokya Havalimanı'nda yılın 8 aylık diliminde 472 bin 318 yolcuya hizmet sunulduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 11:47 Güncelleme: 13.09.2024 - 11:47
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        Kapadokya Havalimanı'nı 8 ayda 472 bin 318 yolcu kullandı
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        Nevşehir'deki Kapadokya Havalimanı'nda yılın 8 aylık diliminde 472 bin 318 yolcuya hizmet sunulduğu bildirildi.

        Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kapadokya Havalimanı'nda bu yılın ocak-ağustos döneminde iç ve dış hatlarda 10 bin 515 uçak iniş kalkış yaptı, 472 bin 318 yolcuya hizmet verildi.

        Ayrıca, aynı dönemde Kapadokya Havalimanı'ndaki kargo, posta ve bagaj yük trafiği ise 4 bin 816 ton olarak gerçekleşti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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