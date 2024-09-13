Kapadokya Havalimanı'nı 8 ayda 472 bin 318 yolcu kullandı

Nevşehir'deki Kapadokya Havalimanı'nda yılın 8 aylık diliminde 472 bin 318 yolcuya hizmet sunulduğu bildirildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kapadokya Havalimanı'nda bu yılın ocak-ağustos döneminde iç ve dış hatlarda 10 bin 515 uçak iniş kalkış yaptı, 472 bin 318 yolcuya hizmet verildi.

Ayrıca, aynı dönemde Kapadokya Havalimanı'ndaki kargo, posta ve bagaj yük trafiği ise 4 bin 816 ton olarak gerçekleşti.