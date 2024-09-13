Kapadokya'daki peribacalarının korunması amacıyla istişare toplantısı yapıldı

Nevşehir'de, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile Kapadokya Alan Başkanlığının işbirliğinde peribacalarının korunması ve risklerin önlenmesine yönelik müdahale yöntemleriyle ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Kapadokya Alan Başkanlığı Konferans Salonu'ndaki programa, UNESCO Türkiye Milli Komitesi temsilcileri, akademisyenler ve uzmanlar katıldı.

Toplantıda, Kapadokya Alan Başkanlığının yatırım programında yer alan projeler ile peribacalarının korunması, kaya kopması ve şapka düşmesi riskinin önlenmesine yönelik uygulama ve müdahale yöntemleri değerlendirildi.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi Başkanı Prof. Dr. Nizamettin Kazancı, kültürel değerlerin bulunduğu yerde yaşayanların ve yetkililerin aslında bu zenginlikleri gelecek nesillere aktarabilmek için çabalayan bekçiler olduğunu belirterek, "UNESCO, taşıyla, toprağıyla, ağacıyla, kültürüyle tüm yer küreyi yaşanılır halde tutabilmek için bir formülü ortaya koydu. Ancak ve ancak yaşayan her birey bunun farkına varırsa katkıda bulunur. UNESCO yaklaşımı, doğayı korumak gerektiğini ortaya koydu. Böyle bir toplantıya katkıda bulunmaktan dolayı mutluyuz." dedi.

Kapadokya Alan Başkanı Birol İnceciköz ise 1 Ağustos 2019 tarihinden itibaren faaliyet yürüttüklerini, bölgenin geçmişten miras değerlerini korumayı amaçladıklarını söyledi. Kaçak ve uygunsuz yapılarla mücadelenin yanı sıra peribacalarının gelecek nesillere ulaştırılması için çaba harcadıklarını anlatan İnceciköz, şöyle konuştu: "Kapadokya Alan Başkanlığı, kurulduğu günden beri katılımcı bir anlayış sergiledi. Alınan kararlar öncesi istişare toplantıları düzenledi. Bugün de aynı amaçla birlikteyiz. Paşabağları'nda şapkası düşmek üzere olan bir peribacası var ve mutlaka müdahale etmemiz lazım. İklim ve coğrafyanın etkisiyle belki bir süre sonra düşecek ama iş bittikten sonra konuşmanın bir anlamı olmayacak. Bu yüzden 'son noktaya gelmeden bilimsel hangi yöntemlerle sorunu çözeriz'i konuşmamız lazım. Göreme Açık Hava Müzesi de bölgenin en çok ziyaret edilen ören yeridir. Burasının, dünya üzerinde bilinen eşsiz bir arkeopark olduğunu tespit çalışmalarında ortaya koyduk. Bir dönem yağmur sularının freskolara zarar vermemesi için kaplamalar yapılmış ama ömrünü doldurmuş durumda. Bizim en önemli unsurlardan peribacalarına çözüm bulmamız lazım."