Sayaç okumaya girdiği binada bastığı yer çöken görevli, alt katın asma tavanında asılı kaldı
Nevşehir'de sayaç okumak için girdiği binanın birinci katında zemin çökünce alt katın asma tavanında asılı kalan görevli, iş yeri sahibinin yardımıyla aşağı indi.
Nevşehir'de sayaç okumak için girdiği binanın birinci katında zemin çökünce alt katın asma tavanında asılı kalan görevli, iş yeri sahibinin yardımıyla aşağı indi.
Alınan bilgiye göre, Meram Elektrik Dağıtım AŞ görevlisi, Lale Caddesi'ndeki bir binanın sayaçlarını okumak için apartmanın birinci katına çıktı.
Burada sayaçları arayan görevlinin bastığı yer çöktü, personel giriş katta bulunan iş yerinin asma tavanında asılı kaldı.
Görevli, iş yeri sahibi İhsan Menevşe'nin yardımıyla indi.
Olay, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.