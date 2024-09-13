Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Sayaç okumaya girdiği binada bastığı yer çöken görevli, alt katın asma tavanında asılı kaldı

        ​​​​​​​Nevşehir'de sayaç okumak için girdiği binanın birinci katında zemin çökünce alt katın asma tavanında asılı kalan görevli, iş yeri sahibinin yardımıyla aşağı indi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 21:10 Güncelleme: 13.09.2024 - 21:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sayaç okumaya girdiği binada bastığı yer çöken görevli, alt katın asma tavanında asılı kaldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ​​​​​​​Nevşehir'de sayaç okumak için girdiği binanın birinci katında zemin çökünce alt katın asma tavanında asılı kalan görevli, iş yeri sahibinin yardımıyla aşağı indi.

        Alınan bilgiye göre, Meram Elektrik Dağıtım AŞ görevlisi, Lale Caddesi'ndeki bir binanın sayaçlarını okumak için apartmanın birinci katına çıktı.

        Burada sayaçları arayan görevlinin bastığı yer çöktü, personel giriş katta bulunan iş yerinin asma tavanında asılı kaldı.

        Görevli, iş yeri sahibi İhsan Menevşe'nin yardımıyla indi.

        Olay, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Salim Güran yeniden adliyede! Savcıya ifade verecek
        Salim Güran yeniden adliyede! Savcıya ifade verecek
        Beşiktaş taraftarı için deplasman yasağı kalktı!
        Beşiktaş taraftarı için deplasman yasağı kalktı!
        Ertürk Kösen ve Ahmet Sonuç tutuklandı
        Ertürk Kösen ve Ahmet Sonuç tutuklandı
        Ukrayna uzun menzilli silahları kullanmak istiyor
        Ukrayna uzun menzilli silahları kullanmak istiyor
        Beşiktaş'ta sözleşme fesih kararı!
        Beşiktaş'ta sözleşme fesih kararı!
        Amca Salim, işçisini arayıp "Ramazan kız öldü mü" dedi mi?
        Amca Salim, işçisini arayıp "Ramazan kız öldü mü" dedi mi?
        "Avrupa kupalarını hedefliyoruz"
        "Avrupa kupalarını hedefliyoruz"
        13 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        13 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Annesinin cesediyle aynı evde yaşadı
        Annesinin cesediyle aynı evde yaşadı
        Galatasaray'da transfer gelişmesi
        Galatasaray'da transfer gelişmesi
        Tekirdağ'da Sıla bebek dehşeti! 2 şüpheliden istismar itirafı!
        Tekirdağ'da Sıla bebek dehşeti! 2 şüpheliden istismar itirafı!
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Audi'nin Brüksel fabrikasında mutlu son
        Audi'nin Brüksel fabrikasında mutlu son
        'Beni neden seçmediniz?' göndermesi
        'Beni neden seçmediniz?' göndermesi
        Sabahların yeni favorisi olmaya aday: Matcha
        Sabahların yeni favorisi olmaya aday: Matcha
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Borsayı yedi bitirdiler
        Borsayı yedi bitirdiler
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?

        Benzer Haberler

        Kapadokya'daki peribacalarının korunması amacıyla istişare toplantısı yapıl...
        Kapadokya'daki peribacalarının korunması amacıyla istişare toplantısı yapıl...
        Kapadokya Havalimanı'nı 8 ayda 472 bin 318 yolcu kullandı
        Kapadokya Havalimanı'nı 8 ayda 472 bin 318 yolcu kullandı
        Kapadokya'da yerli dron test uçuşunda yer altı tüneli bulundu
        Kapadokya'da yerli dron test uçuşunda yer altı tüneli bulundu
        Kapadokya'daki duvar resimlerinin korunması planlanıyor
        Kapadokya'daki duvar resimlerinin korunması planlanıyor
        Nevşehir'de eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı
        Nevşehir'de eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı
        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı
        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı