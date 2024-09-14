Narin Güran'ın adı Nevşehir'deki parkta yaşayacak

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın adı, Nevşehir'deki parka verildi.

Nevşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narin'in ismi Cevher Dudayev Mahallesi'nde yapılan parka verildi.

Üzerinde "Narin Parkı" yazan tabela Belediye Başkanı Rasim Arı'nın katıldığı törende parkın girişine asıldı.

Başkan Arı, açıklamasında küçük Narin'in kalplerde yaşayacağını belirterek, "Gerçekten çok acı bir olay. Elim hadise vicdanları yaraladı ve bütün Türkiye'yi yasa boğdu. Bu olayın vicdanlarda açtığı yarayı nasıl kapatırız bilmiyoruz. Bu acıyı tarif edebilmek için kelimeler yetersiz kalır. Tüm Türkiye ile ben de bir baba olarak büyük bir acı yaşadım. Allah milletimize sabır versin." ifadesini kullandı.