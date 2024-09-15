Tayvanlı turist konakladığı otel odasında ölü bulundu

Haber verilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tayvanlı turist, dinlenmek için geziyi bırakıp kaldığı otele döndü. Oda arkadaşı, bir süre sonra otele geldiğinde H.S.C'yi yatağında hareketsiz bulduğunu belirterek görevlilerden yardım istedi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.