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        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 13:42 Güncelleme: 16.09.2024 - 13:53
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        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülşehir ilçesi ile Kaymaklı beldesinde iki ayrı adrese operasyon düzenledi.

        Gülşehir ilçesindeki adreste yapılan aramada, 72 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram esrar ve uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

        Kaymaklı beldesindeki bir şüphelinin adresinde yapılan aramada ise 3 kilogram kıyılmış tütün, 3 bin 20 dolu makaron ve makaron doldurma aparatları bulundu.

        Şüpheli hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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