Kapadokya'da sahipsiz köpeğin saldırdığı turist yaralandı

Kapadokya'da vadi yürüyüşü yapan Avustralyalı turist, sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu yaralandı.

Tatil için Nevşehir'in Göreme beldesine gelen Richard Dearden, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarını yakından görmek için ailesiyle vadi yürüyüşüne çıktı.

Uzundere Vadisi'nde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan Dearden, yardım istediği turizmciler tarafından hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Dearden, gazetecilere, sabah kahvaltıdan önce doğa yürüyüşü yapmak istediklerini, kucağında bebeği, yanında eşi ve diğer çocuğu ile ilerlerken köpeğin saldırısına uğradığını belirtti.