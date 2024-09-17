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        Kapadokya'da sahipsiz köpeğin saldırdığı turist yaralandı

        Kapadokya'da vadi yürüyüşü yapan Avustralyalı turist, sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 11:27 Güncelleme: 17.09.2024 - 11:30
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        Kapadokya'da sahipsiz köpeğin saldırdığı turist yaralandı
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        Kapadokya'da vadi yürüyüşü yapan Avustralyalı turist, sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu yaralandı.

        Tatil için Nevşehir'in Göreme beldesine gelen Richard Dearden, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarını yakından görmek için ailesiyle vadi yürüyüşüne çıktı.

        Uzundere Vadisi'nde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan Dearden, yardım istediği turizmciler tarafından hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

        Dearden, gazetecilere, sabah kahvaltıdan önce doğa yürüyüşü yapmak istediklerini, kucağında bebeği, yanında eşi ve diğer çocuğu ile ilerlerken köpeğin saldırısına uğradığını belirtti.

        Yaşadıklarının kendisinde şok etkisi oluşturduğunu dile getiren Dearden, "Otelden ayrılıp vadi yürüyüşüne gittik. Dört köpek oynuyordu, bir tanesi bir anda üzerime atlayıp ısırdı. Hiç agresif gözükmüyorlardı, ısıracağını tahmin etmemiştim. Ailemle birlikte geziyordum, bebeğim kucağımdaydı. Çocuğuma saldırmadığı için çok şanslıyız." dedi.

        Dearden'e yardım eden turizmci Selim Coşkun da yaralandıktan sonra kendilerinden yardım isteyen turisti Nevşehir Devlet Hastanesine götürdüklerini anlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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