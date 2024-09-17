Nevşehir'de iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kadının müşteri gibi geldiği mağaza girişindeki çantaları incelediği, çevrede kimsenin olmadığı bir anda çantayı poşetine koyduğu, ardından da işletme yetkililerince uyarılan kadının poşetten çıkardığı çantayı teslim ettiği görülüyor.

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