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        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Nevşehir'de konuştu:

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, özellikle Kovid-19 sürecinden sonra dünyada, sağlık hizmetleri anlamında Türkiye'nin gerçekten çok güvenilir ve iyi sağlık hizmeti sunduğu konusunda bir kanaat oluştuğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 16:58 Güncelleme: 20.09.2024 - 16:58
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        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Nevşehir'de konuştu:
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        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, özellikle Kovid-19 sürecinden sonra dünyada, sağlık hizmetleri anlamında Türkiye'nin gerçekten çok güvenilir ve iyi sağlık hizmeti sunduğu konusunda bir kanaat oluştuğunu söyledi.

        Çeşitli programlara katılmak üzere Nevşehir'e gelen Bakan Memişoğlu, Vali Ali Fidan'ı ziyaret ederek, kentin durumu hakkında bilgi aldı.

        Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Memişoğlu, ülke genelinde sağlık hizmetlerinin daha iyi noktalara taşınması için çalıştıklarını belirtti.

        Anadolu'daki sağlık hizmetlerini değerlendirmek amacıyla şehirlere ziyaretler düzenlediklerini kaydeden Memişoğlu, sağlıklı toplum olunabilmesi konusunda vatandaşların da desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

        Sigara, kötü beslenme ve hareketsiz yaşamdan uzak durulmasını tavsiye eden Memişoğlu, şöyle konuştu:

        "İnsanlarımızdan özellikle aile hekimliklerine, sağlıklı hayat merkezlerine ve spor merkezlerine daha çok uğramalarını istiyoruz. Hastanelerimiz her türlü hizmeti verebiliyor. Bazı branşlarla ilgili randevu sıkıntılarımız olduğunu biliyoruz. Burada da onların çözümü için hep beraber çalışıyoruz. Daha sağlıklı, daha huzurlu bir Türkiye için uğraşıyoruz. Özellikle Kovid-19 sürecinden sonra dünyada, sağlık hizmetleri anlamında Türkiye'nin gerçekten çok güvenilir ve iyi sağlık hizmeti sunduğu konusunda bir kanaat oluştu. Gerçek bir kanaat bu. Biz iyi sağlık hizmeti sunuyoruz. Ancak bu konuda bazı illegalite ve yanlış uygulamaların önüne geçmek için de her türlü tedbiri aldığımızı bütün toplumun bilmesini istiyorum. Biz iyi ve kaliteli sağlık hizmeti sunuyoruz. Bunun sürdürülebilir olması için de her türlü tedbiri alıyoruz."

        Bakan Memişoğlu, Kapadokya'nın dünyanın çeşitli yerlerinden turistlerin ilgi gösterdiği gözde turizm merkezi olduğunu, bu kapsamda turistlere yönelik sağlık hizmetlerinin daha verimli hale gelebilmesi için gayret gösterdiklerini aktararak, "Nevşehir'in turistik yerlerinde kapasiteyi biliyoruz ve buraya gelen turistlerle ilgili de sağlık hizmetlerinin daha iyi sunulması için çaba harcayacağız. Aynı zamanda sağlık turizmi için de bu bölgeyi özel bir çalışma alanı olarak tespit edeceğiz." diye konuştu.

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