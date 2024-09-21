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        Nevşehir'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Nevşehir'de motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 12:43 Güncelleme: 21.09.2024 - 12:49
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        Nevşehir'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Nevşehir'de motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

        İ.Ö. idaresindeki 50 NB 033 plakalı motosiklet, Saatçi Hoca Caddesi'nde E.T. yönetimindeki 68 ABV 149 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü İ.Ö. ile beraberindeki S.N.Y, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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