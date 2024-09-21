Nevşehir'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Nevşehir'de motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Nevşehir'de motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
İ.Ö. idaresindeki 50 NB 033 plakalı motosiklet, Saatçi Hoca Caddesi'nde E.T. yönetimindeki 68 ABV 149 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü İ.Ö. ile beraberindeki S.N.Y, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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