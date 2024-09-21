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        Kapadokya'da sıcak hava balonunun sepetinin otomobile çarptığı anlar kamerada

        Kapadokya'da inişe geçen sıcak hava balonunun sepeti park halindeki otomobile çarptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 16:12 Güncelleme: 21.09.2024 - 16:12
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        Kapadokya'da sıcak hava balonunun sepetinin otomobile çarptığı anlar kamerada
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        Kapadokya'da inişe geçen sıcak hava balonunun sepeti park halindeki otomobile çarptı.

        Nevşehir'in Göreme beldesinde turistlere yönelik tur için havalanan sıcak hava balonu, Aşk Vadisi yakınlarında inişe geçti.

        Balonun sepeti, iniş sırasında manzarayı izlemek için vadi çevresindeki yamaçlara gelenlere ait bir otomobile çarptı.

        Pilotun tekrar ateşleme yapmasıyla yükselen sıcak hava balonu farklı bir noktaya güvenli iniş gerçekleştirdi.

        Kaza anı çevredeki vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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