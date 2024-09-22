Nevşehir'de turistleri taşıyan minibüs devrildi, 18 kişi yaralandı
Nevşehir'de turistleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 15'i turist, 18 kişi yaralandı.
Nevşehir'de turistleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 15'i turist, 18 kişi yaralandı.
Kapadokya'dan Antalya'ya giden turistleri taşıyan Aydın Ererdem idaresindeki 07 NEJ 84 plakalı minibüs, Nevşehir-Aksaray kara yolu Acıgöl OSB Kavşağı yakınlarında karşı şeride geçerek devrildi.
İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçta bulunan 2 sürücü, 1 rehber ve 15 turist yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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