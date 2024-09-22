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        Nevşehir'de turistleri taşıyan minibüs devrildi, 18 kişi yaralandı

        Nevşehir'de turistleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 15'i turist, 18 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 13:32 Güncelleme: 22.09.2024 - 13:32
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        Nevşehir'de turistleri taşıyan minibüs devrildi, 18 kişi yaralandı
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        Nevşehir'de turistleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 15'i turist, 18 kişi yaralandı.

        Kapadokya'dan Antalya'ya giden turistleri taşıyan Aydın Ererdem idaresindeki 07 NEJ 84 plakalı minibüs, Nevşehir-Aksaray kara yolu Acıgöl OSB Kavşağı yakınlarında karşı şeride geçerek devrildi.

        İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, araçta bulunan 2 sürücü, 1 rehber ve 15 turist yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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