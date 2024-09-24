Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Hazır giyim sektöründeki büyümeye rağmen 60 yıldır terziliği sürdürüyor

        BEHÇET ALKAN - Nevşehir'de "Yılın Ahisi" seçilen 72 yaşındaki terzi Şammas Bayar, geleneksel ve modern tasarımlarıyla 60 yıldır mesleğini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 12:29 Güncelleme: 24.09.2024 - 12:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hazır giyim sektöründeki büyümeye rağmen 60 yıldır terziliği sürdürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        BEHÇET ALKAN - Nevşehir'de "Yılın Ahisi" seçilen 72 yaşındaki terzi Şammas Bayar, geleneksel ve modern tasarımlarıyla 60 yıldır mesleğini sürdürüyor.

        İstanbul'da 1964'te küçük bir terzihanede çırak olarak çalışmaya başlayan Bayar, meslek hayatı boyunca edindiği müdavimlerine el işçiliğiyle kıyafet hazırlıyor.

        Dört çocuğu, 18 torunu olan Bayar, her gün tezgahına geçerek müşterilerinin siparişlerini yetiştirmek için emek veriyor.

        Terzi Şammas Bayar, AA muhabirine, ortaokulu bitirdikten sonra henüz 12-13 yaşındayken ekmek parası kazanmak için İstanbul'un yolunu tuttuğunu ve bir terzihanede mesleğe atıldığını söyledi.

        İstanbul'da 13 yıl çalıştıktan sonra askerlik vazifesini yapıp, Acıgöl ilçesinde kendi atölyesini açtığını anlatan Bayar, dikiş makinesi, iğne, iplik ve kumaşlarına ilk günkü aşkla bağlı olduğunu dile getirdi.

        Acıgöl'ün yanı sıra çevre ilçe, belde ve köylerden gelen müşteriler ile gurbetçilerin siparişlerini hazırladığını belirten Bayar, şöyle konuştu:

        "Bu mesleği sevdik ve devam ettik. Allah'a şükür bugüne kadar doktor yüzü görmedim. Bu durumu, çalışmanın verdiği odaklanma ve hareketliliğin faydasına bağlıyorum. Televizyonda bazı kişiler film izler, bizim gözümüz kıyafetlerine ilişir. Kostümün nerelerinde hata var, hemen dikkatimi çeker. Kapıdan müşteri girdiği zaman hemen kafamda proje çizilir, 'Bu kişiye şöyle bir kıyafet yakışır.' diye düşünürüm. Bazen işin içinden çıkamadığımda rüyama bile girer. Mesleğimi seviyorum. Şimdiye kadar geçindik, emekli olduk, devam da ediyoruz. Müşterilerimiz 'Bizi mağdur etme, bırakma.' diyor. Biz de söz dinliyoruz."

        - Değişen modaya ayak uydurdu

        Bayar, 60 yıllık meslek hayatı boyunca giyim modasında sürekli farklılıklarla karşılaştığını, beceri ve yeteneklerini geliştirerek işini sürdürdüğünü ifade etti.

        Terziliğin, hazır giyim sektörünün büyümesiyle unutulmaya yüz tutan meslekler arasına girdiğine işaret eden Bayar, şunları kaydetti:

        "Sanatkar dediğin, zamana göre iş yapar. 30 yıl önce pantolon İspanyol paça, ceketler uzun yaka olurdu, şimdi farklılaştı. Sanatkar 'Bir şey öğrendim aynı devam edeyim.' diyemez, değişikliğe uyum sağlanacak. Artık sanatkar da yetişmiyor. Konfeksiyonda çalışanlar tam sanatkar olamaz. İşçi hep aynı işi yapar, ya dikiş ya düğme diker. Sanatkarlık elde edemez. Terzide çalışınca her şeyi yapmak durumdadır. Yaşlandım ama mesleğimi halen seviyorum. Tavsiye ederim diyeceğim ama heves eden yok. Şimdiki gençlik altında araba, elinde son model telefon olsun istiyor. 'Sanatkar olalım.' diyeni göremiyorum. Biz de nereye kadar gidersek."

        Bayar, Nevşehir'de "Yılın Ahisi" seçilmesinden dolayı da onur ve mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.

        Bayar'ın müşterilerinden İmdat Çalışkan ise "Hoşumuza giden kumaşlardan dilediğimiz gibi diktiriyoruz. Her üründe el yapımı başkadır, makine bunun yerini tutmaz. Zaten dışarıdan alınca da geri terziye geliyor." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadın öğretmene erkek öğrenciye cinsel tacizden 14.5 yıl hapis!
        Kadın öğretmene erkek öğrenciye cinsel tacizden 14.5 yıl hapis!
        Sayıştay tasarruf tedbirlerine aykırı harcamalar tespit etti
        Sayıştay tasarruf tedbirlerine aykırı harcamalar tespit etti
        Karadeniz'i bekleyen büyük tehlike: Yerleşim alanları doğrudan etkilenecek
        Karadeniz'i bekleyen büyük tehlike: Yerleşim alanları doğrudan etkilenecek
        Polis tarafından aranırken eski sevgilisini öldürdü!
        Polis tarafından aranırken eski sevgilisini öldürdü!
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        Son yolculuğuna uğurlanıyor
        Son yolculuğuna uğurlanıyor
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Hizbullah'ın komuta kademesinde ağır kayıplar
        Hizbullah'ın komuta kademesinde ağır kayıplar
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Trump'tan Zelenskiy'e: Tarihin en büyük pazarlamacısı
        Trump'tan Zelenskiy'e: Tarihin en büyük pazarlamacısı
        Osimhen'e Çizme kancası!
        Osimhen'e Çizme kancası!
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        THY'de kabin amiriydi... Otoparkta feci ölüm!
        THY'de kabin amiriydi... Otoparkta feci ölüm!
        Öldürdü! Yaktı! Pavyona gitti!
        Öldürdü! Yaktı! Pavyona gitti!
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        Pınar Deniz, Jane Fonda ile Paris'te
        Pınar Deniz, Jane Fonda ile Paris'te
        Bizim Çocuklar durdurulamıyor!
        Bizim Çocuklar durdurulamıyor!
        Bir araçta arama yapıldı! Değeri 66 milyon TL! Tam 22 külçe!
        Bir araçta arama yapıldı! Değeri 66 milyon TL! Tam 22 külçe!
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?

        Benzer Haberler

        Nevşehir'den kısa kısa
        Nevşehir'den kısa kısa
        Nevşehir'de turistleri taşıyan minibüs devrildi: 18 yaralı
        Nevşehir'de turistleri taşıyan minibüs devrildi: 18 yaralı
        Nevşehir'de turistleri taşıyan minibüs devrildi, 18 kişi yaralandı
        Nevşehir'de turistleri taşıyan minibüs devrildi, 18 kişi yaralandı
        Kapadokya'da sıcak hava balonu, otomobile çarptı
        Kapadokya'da sıcak hava balonu, otomobile çarptı
        Kapadokya'da sıcak hava balonunun sepetinin otomobile çarptığı anlar kamera...
        Kapadokya'da sıcak hava balonunun sepetinin otomobile çarptığı anlar kamera...
        Nevşehir'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Nevşehir'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı