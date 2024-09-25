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        Motosikletiyle hız sınırını aştığı görüntüsünü paylaşan sürücü "sanal devriyeye" yakalandı

        Nevşehir'de, motosikletiyle hız sınırını aşarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü görüntülerini sosyal medyada paylaşan sürücüye 19 bin 321 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 15:44 Güncelleme: 25.09.2024 - 15:44
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        Motosikletiyle hız sınırını aştığı görüntüsünü paylaşan sürücü "sanal devriyeye" yakalandı
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        Nevşehir'de, motosikletiyle hız sınırını aşarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü görüntülerini sosyal medyada paylaşan sürücüye 19 bin 321 lira ceza kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, trafik ekipleri sosyal medyadaki "sanal devriye" görevi sırasında, bir motosiklet sürücüsünün, kent merkezindeki cadde ve sokaklarda trafiği tehlikeye düşürdüğü ve hız sınırını yüzde 50 aştığı görüntüyü paylaştığını tespit etti.

        Kimliği belirlenen sürücüye, ilgili maddelerden toplam 19 bin 321 lira ceza yazıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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