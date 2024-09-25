Motosikletiyle hız sınırını aştığı görüntüsünü paylaşan sürücü "sanal devriyeye" yakalandı

Kimliği belirlenen sürücüye, ilgili maddelerden toplam 19 bin 321 lira ceza yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, trafik ekipleri sosyal medyadaki "sanal devriye" görevi sırasında, bir motosiklet sürücüsünün, kent merkezindeki cadde ve sokaklarda trafiği tehlikeye düşürdüğü ve hız sınırını yüzde 50 aştığı görüntüyü paylaştığını tespit etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.