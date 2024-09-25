Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de Ahilik Haftası kutlandı

        Nevşehir'de, Ahilik Haftası dolayısıyla kutlama programı ve ödül töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 16:29 Güncelleme: 25.09.2024 - 16:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de Ahilik Haftası kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nevşehir'de, Ahilik Haftası dolayısıyla kutlama programı ve ödül töreni düzenlendi.

        Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (NEVESOB) Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        NEVESOB Başkanı Mehmet Pınarbaşı, Ahilik kültürünün esnaf ve sanatkarın ticaret hayatına kıymetli katkılar sunduğunu belirterek, Anadolu'dan filizlenen bu değerinin korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu vurguladı.

        Programda, Nevşehir'de "Yılın Ahisi" seçilen 72 yaşındaki terzi Şammas Bayar'a Vali Ali Fidan ve Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından kaftan giydirilerek plaket verildi.

        "Yılın kalfası" Veysel Akgün ile "Yılın çırağı" Ali Dağdeviren'e ise plaket ve hediyeleri, Ticaret İl Müdürü Ahmet Taygurt, NEVESOB Başkanı Pınarbaşı, Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş ve Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Yücel tarafından verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polat çifti Kübra Aykut'un cenazesinde
        Polat çifti Kübra Aykut'un cenazesinde
        "Sanık dışarıda kızım toprağın altında!"
        "Sanık dışarıda kızım toprağın altında!"
        İstanbul’da üniversiteli olmanın maliyeti
        İstanbul’da üniversiteli olmanın maliyeti
        Altında rekor üstüne rekor
        Altında rekor üstüne rekor
        Bakan Şimşek’ten ‘ilave vergi’ açıklaması
        Bakan Şimşek’ten ‘ilave vergi’ açıklaması
        Başkent'te yaşandı! Çocukların kavgası cinayetle bitti!
        Başkent'te yaşandı! Çocukların kavgası cinayetle bitti!
        Lübnan Sağlık Bakanı Habertürk'e konuştu
        Lübnan Sağlık Bakanı Habertürk'e konuştu
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        Tosuncuk için 88 bin 302 yıl hapis talebi!
        Tosuncuk için 88 bin 302 yıl hapis talebi!
        Türkiye güzeli, atandı ama gitmedi
        Türkiye güzeli, atandı ama gitmedi
        Süper yatta süper tatil
        Süper yatta süper tatil
        Öğrenci velisi öğretmeni delgeçle dövdü!
        Öğrenci velisi öğretmeni delgeçle dövdü!
        Uçurumda cesedi bulunmuştu: Eski imamı öldürüp kaza süsü vermişler
        Uçurumda cesedi bulunmuştu: Eski imamı öldürüp kaza süsü vermişler
        Mourinho: Bana saygısızlık yapıldı!
        Mourinho: Bana saygısızlık yapıldı!
        Fenerbahçe'den milli takım kararı!
        Fenerbahçe'den milli takım kararı!
        'Rüya Takımı' yürüdü
        'Rüya Takımı' yürüdü
        Bir Çin atasözü der ki...
        Bir Çin atasözü der ki...
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Yerçekimi giderse 5 saniyede neler olur?
        Yerçekimi giderse 5 saniyede neler olur?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?

        Benzer Haberler

        Motosikletiyle hız sınırını aştığı görüntüsünü paylaşan sürücü "sanal devri...
        Motosikletiyle hız sınırını aştığı görüntüsünü paylaşan sürücü "sanal devri...
        Nevşehir'de kahve zincirine taşlı saldırı
        Nevşehir'de kahve zincirine taşlı saldırı
        Hazır giyim sektöründeki büyümeye rağmen 60 yıldır terziliği sürdürüyor
        Hazır giyim sektöründeki büyümeye rağmen 60 yıldır terziliği sürdürüyor
        Nevşehir'den kısa kısa
        Nevşehir'den kısa kısa
        Nevşehir'de turistleri taşıyan minibüs devrildi: 18 yaralı
        Nevşehir'de turistleri taşıyan minibüs devrildi: 18 yaralı
        Nevşehir'de turistleri taşıyan minibüs devrildi, 18 kişi yaralandı
        Nevşehir'de turistleri taşıyan minibüs devrildi, 18 kişi yaralandı