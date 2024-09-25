Nevşehir'de Ahilik Haftası kutlandı

Nevşehir'de, Ahilik Haftası dolayısıyla kutlama programı ve ödül töreni düzenlendi.

Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (NEVESOB) Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

NEVESOB Başkanı Mehmet Pınarbaşı, Ahilik kültürünün esnaf ve sanatkarın ticaret hayatına kıymetli katkılar sunduğunu belirterek, Anadolu'dan filizlenen bu değerinin korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Programda, Nevşehir'de "Yılın Ahisi" seçilen 72 yaşındaki terzi Şammas Bayar'a Vali Ali Fidan ve Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından kaftan giydirilerek plaket verildi.