Nevşehir'de devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
Nevşehir'de kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Nevşehir'de kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Muhsin K. idaresindeki 50 LE 891 plakalı kamyonet, Aksaray-Nevşehir kara yolu Aşiyan Kavşağı yakınlarında yol kenarına devrildi.
Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan Muhsin K, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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