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        Nevşehir'de devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

        Nevşehir'de kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 16:00 Güncelleme: 27.09.2024 - 16:06
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        Nevşehir'de devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
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        Nevşehir'de kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Muhsin K. idaresindeki 50 LE 891 plakalı kamyonet, Aksaray-Nevşehir kara yolu Aşiyan Kavşağı yakınlarında yol kenarına devrildi.

        Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralanan Muhsin K, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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