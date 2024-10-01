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        Nevşehir'de devrilen işçi servisindeki 5 kişi yaralandı

        Nevşehir'de işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 20:07 Güncelleme: 01.10.2024 - 20:11
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        Nevşehir'de devrilen işçi servisindeki 5 kişi yaralandı
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        Nevşehir'de işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

        Acıgöl Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın işçilerini taşıyan U.B. yönetimindeki 50 DT 135 plakalı servis minibüsü, Acıgöl-Nevşehir kara yolu Karacaören köyü yakınlarında şarampole devrildi.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 2'si ağır 5 kişi, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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