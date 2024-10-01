Nevşehir'de devrilen işçi servisindeki 5 kişi yaralandı
Nevşehir'de işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Nevşehir'de işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Acıgöl Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın işçilerini taşıyan U.B. yönetimindeki 50 DT 135 plakalı servis minibüsü, Acıgöl-Nevşehir kara yolu Karacaören köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2'si ağır 5 kişi, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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