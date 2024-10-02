Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Kapadokya'yı, Uçhisar Kalesi'nin zirvesinden ocak-eylül dönemi yaklaşık 211 bin turist izledi

        Kapadokya'nın gözde seyir alanlarından kayadan oyma tarihi Uçhisar Kalesi, bu yılın ocak-eylül döneminde yaklaşık 211 bin yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 11:41 Güncelleme: 02.10.2024 - 11:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kapadokya'yı, Uçhisar Kalesi'nin zirvesinden ocak-eylül dönemi yaklaşık 211 bin turist izledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kapadokya'nın gözde seyir alanlarından kayadan oyma tarihi Uçhisar Kalesi, bu yılın ocak-eylül döneminde yaklaşık 211 bin yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edildi.

        Uçhisar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kapadokya'nın en büyük peribacası özelliğini taşıyan, 179 metre yüksekliğe sahip Uçhisar Kalesi, bölgeyi ziyaret eden turistlerin ilgi gösterdiği turizm alanları arasında yer alıyor.

        UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Kapadokya'daki peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerin en iyi izlenebildiği seyir noktalarından olan kale, yılın tüm zamanları ziyarete açık tutuluyor.

        Uçhisar Kalesi'ni yılın ocak-eylül dönemindeyaklaşık 211 bin konuk ziyaret etti.

        Roma döneminde tüf kayanın oyulmasıyla yapılan kale, bölgeyi yüksekten izlemek isteyen turistleri ağırlıyor.

        Kaleyi, 2023'te yaklaşık 288 bin turist ziyaret ederek bölgenin manzarasını izlemişti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Uçhisar Belediye Başkanı Abdullah Çamcı, Roma, Selçuklu ve Osmanlı ile Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde çevre sakinlerince barınak olarak kullanılan kalenin Kapadokya'nın zirve noktası olduğunu, her yıl bölgeye gelen turistlerden bir çoğunu beldelerinde ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        İran hipersonik füze ile vurdu
        İran hipersonik füze ile vurdu
        İran füzeleriyle ilgili paylaşımını sildi
        İran füzeleriyle ilgili paylaşımını sildi
        Mardinli Marilyn Monroe'ya hapis istemiyle dava!
        Mardinli Marilyn Monroe'ya hapis istemiyle dava!
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        Yılkı atlarını görmek isteyen aileye kırbaçlı saldırı!
        Yılkı atlarını görmek isteyen aileye kırbaçlı saldırı!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Bartın'da alarm! Su seviyesi 3 metre birden yükseldi
        Bartın'da alarm! Su seviyesi 3 metre birden yükseldi
        Jose Mourinho'dan Arda Güler hamlesi!
        Jose Mourinho'dan Arda Güler hamlesi!
        "Tüketiciyi yanıltan ifadelere toleransımız yok"
        "Tüketiciyi yanıltan ifadelere toleransımız yok"
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Türkiye'de ilk kez sahilde görüldü! 'Parmak kopartan böcek!'
        Türkiye'de ilk kez sahilde görüldü! 'Parmak kopartan böcek!'
        Uzun namlulu ile yol kesmişlerdi! Flaş gelişme!
        Uzun namlulu ile yol kesmişlerdi! Flaş gelişme!
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        Otomotiv pazarı eylülde daraldı
        Otomotiv pazarı eylülde daraldı
        Tam 5 gün oldu! Metruk binalar da arandı! Rojin'de yeni gelişme!
        Tam 5 gün oldu! Metruk binalar da arandı! Rojin'de yeni gelişme!
        Sigorta nefestir
        Sigorta nefestir
        İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
        İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de işçi servisi devrildi: 5 yaralı
        Nevşehir'de işçi servisi devrildi: 5 yaralı
        Nevşehir'de devrilen işçi servisindeki 5 kişi yaralandı
        Nevşehir'de devrilen işçi servisindeki 5 kişi yaralandı
        Kitre bebek gönüllü kadınlar tarafından geleceğe taşınıyor
        Kitre bebek gönüllü kadınlar tarafından geleceğe taşınıyor
        Geleneksel Kapadokya Okçuluk Müsabakaları yapıldı
        Geleneksel Kapadokya Okçuluk Müsabakaları yapıldı
        Sri Lanka ve Güney Afrika'nın Ankara büyükelçileri, tarihi Kayaşehir ve çev...
        Sri Lanka ve Güney Afrika'nın Ankara büyükelçileri, tarihi Kayaşehir ve çev...
        Nevşehir'de "Kapadokya'dan Gazze'ye bir nefes" programı düzenlendi
        Nevşehir'de "Kapadokya'dan Gazze'ye bir nefes" programı düzenlendi