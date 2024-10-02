Kapadokya'yı, Uçhisar Kalesi'nin zirvesinden ocak-eylül dönemi yaklaşık 211 bin turist izledi

Kapadokya'nın gözde seyir alanlarından kayadan oyma tarihi Uçhisar Kalesi, bu yılın ocak-eylül döneminde yaklaşık 211 bin yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edildi.

Uçhisar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kapadokya'nın en büyük peribacası özelliğini taşıyan, 179 metre yüksekliğe sahip Uçhisar Kalesi, bölgeyi ziyaret eden turistlerin ilgi gösterdiği turizm alanları arasında yer alıyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Kapadokya'daki peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerin en iyi izlenebildiği seyir noktalarından olan kale, yılın tüm zamanları ziyarete açık tutuluyor.