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        Nevşehir'de otomobilin direğe çarparak ikiye bölünmesi güvenlik kamerasına yansıdı

        Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsünün öldüğü, beraberindeki üç kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 00:10 Güncelleme: 03.10.2024 - 00:10
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        Nevşehir'de otomobilin direğe çarparak ikiye bölünmesi güvenlik kamerasına yansıdı
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        Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsünün öldüğü, beraberindeki üç kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Derinkuyu-Gülağaç kara yolunda seyir halinde olan Yusuf Y. yönetimindeki 18 LF 498 plakalı otomobil, Yazıhüyük Kavşağı yakınında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle iki parçaya bölünen otomobilin sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirirken, beraberindeki üç kişi yaralandı.

        Haber verilmesinin ardından olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Cenaze savcının incelemesinin ardından morga götürüldü.

        Öte yandan kaza anı bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntüde, otomobilin yoldan çıkıp aydınlatma direğine çarparak savrulduğu görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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