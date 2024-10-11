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        AB Karma İstişare Komitesi üyeleri Nevşehir'deki tarihi Kayaşehir'i gezdi

        Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma İstişare Komitesi üyeleri Nevşehir'deki kayadan oyma tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir'i gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 13:48 Güncelleme: 11.10.2024 - 13:51
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        AB Karma İstişare Komitesi üyeleri Nevşehir'deki tarihi Kayaşehir'i gezdi
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        Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma İstişare Komitesi üyeleri Nevşehir'deki kayadan oyma tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir'i gezdi.

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye-AB KİK 42. Toplantısı'na katılan yabancı üyeler, kent merkezindeki tarihi merkezlerden Kayaşehir'i ziyaret etti.

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen "Nevşehir Kalesi ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi" uygulaması sırasında 2014'te ortaya çıkarılan ve 2020'de turizme açılan Kayaşehir'deki bezirhane, kilise, yaşam alanları ve tünellerde dolaşan üyeler, yetkililerden bilgi aldı.

        Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, gazetecilere, çeşitli ülkelerden sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kentte ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Kayaşehir'in, Kapadokya'daki gözde turizm merkezlerinden biri haline geldiğini dile getiren Arı, asırlar önce insanların yaşam sürdüğü alanın konukların ilgisini çektiğini ifade etti.

        Bu tür etkinliklerin Kayaşehir'in tanıtımına katkı sunduğunu kaydeden Arı, "AB Karma İstişare Komitesi üyeleri iki gündür şehrimizdeler. Nevşehir, bu toplantılara İstanbul dışında ev sahipliği yapan ilk il oldu. Tarihi alanlarımızı ziyaret ediyorlar. Kendilerine eşlik ettim, alana hayranlık duydular. 22 Ekim'de 30'a yakın büyükelçi ile yine burada program yapacağız." dedi.

        Heyet, restorasyonu geçen yıl tamamlanan 19'ncu yüzyıl eseri Meryem Ana Kilisesi'ni de ziyaret etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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