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        Nevşehir'de kadına yönelik şiddete tepki gösterildi

        Nevşehir'de bir araya gelen kadınlar, kadına yönelik şiddet ve bu kapsamda devam eden suçlara tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 14:53 Güncelleme: 11.10.2024 - 14:57
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        Nevşehir'de kadına yönelik şiddete tepki gösterildi
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        Nevşehir'de bir araya gelen kadınlar, kadına yönelik şiddet ve bu kapsamda devam eden suçlara tepki gösterdi.

        Nevşehir İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde, Tarık Kesekci Parkı'nda bir araya gelen kadınlar, "Mahallene, okuluna, ailene sahip çık. Sorumluyuz" yazılı pankart açtı.

        Burada grup adına açıklama yapan Sevgi Yılmaz, İstanbul'da 4 Ekim'de Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in öldürülmesinin acısının tüm ülkede sürdüğünü belirtti.

        Halil ve Uzuner'in, kötülüğün masum kurbanları olduklarını ifade eden Yılmaz, bu tür olayların sona ermesini dilediklerini söyledi.

        Vahşetin sıradanlaşmasının toplum vicdanını kanattığını, bu durumun devam etmesi halinde güvenli bir geleceğin olamayacağını kaydeden Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Bizler her şeyden önce toplum güvenliği noktasında tehlike arz eden, fikir, inanç, sanat ve her ne isim altında olursa olsun sınırlarının çizilmesi gerektiğini düşünüyor ve meşru görülmemesi için gerekli çalışmaların yapılmasını istiyoruz. Suçluların cezalandırılmasının ve ıslahının önüne geçen infaz yasasında değişiklik yapılmasını, sokakların kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere toplumun tüm unsurları için güvenli hale getirilmesini savunuyoruz. Cezasız kalan bir suçtan daha teşvik edici bir kötülük olmadığını düşünüyor ve bu konuda kati yaptırımların üzerinde durulması gerektiğini yineliyoruz."

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