Nevşehir'de 3 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Alman ve İngiliz turistlerin bulunduğu 34 GMN 469 plakalı otomobil, Nevşehir-Aksaray kara yolu Acıgöl kavşağında tali yoldan kontrolsüzce kara yoluna çıkan 50 AEC 815 plakalı otomobilin çarpması sonucu savrularak karşı şeritte ilerleyen 33 BBY 77 plakalı otomobil ile çarpıştı.

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