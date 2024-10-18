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        Nevşehir'de 3 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 5'i turist 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 21:15 Güncelleme: 18.10.2024 - 22:14
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        Nevşehir'de 3 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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        Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 5'i turist 7 kişi yaralandı.

        Alman ve İngiliz turistlerin bulunduğu 34 GMN 469 plakalı otomobil, Nevşehir-Aksaray kara yolu Acıgöl kavşağında tali yoldan kontrolsüzce kara yoluna çıkan 50 AEC 815 plakalı otomobilin çarpması sonucu savrularak karşı şeritte ilerleyen 33 BBY 77 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        50 AEC 815 plakalı otomobilin kimliği öğrenilemeyen sürücüsü kaza yerinden kaçarken, diğer araçlarda bulunan 5'i turist 7 kişi yaralandı.

        Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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