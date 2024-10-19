Nevşehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 13 zanlı tutuklandı

Şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 500 milyon lira para hareketi tespit edilmişti. Zanlılardan B.D'nin, yurt dışındaki yasa dışı bahis uygulamalarına para yönlendirmek için komisyon ödediği üniversite öğrencilerinin banka ve sanal borsa hesaplarını kullandığı, lüks hayat vaadinde bulunduğu ve öğrencilere bazı mekanlarda eğlence programı düzenlediği belirlenmişti.

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