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        Nevşehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 13 zanlı tutuklandı

        Nevşehir merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 9'u üniversite öğrencisi 15 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 06:19 Güncelleme: 19.10.2024 - 06:19
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        Nevşehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 13 zanlı tutuklandı
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        Nevşehir merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 9'u üniversite öğrencisi 15 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 16 Ekim'de Nevşehir, İstanbul, Kayseri, Diyarbakır, Şırnak ve Osmaniye'de çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 13'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        - Operasyon

        Polis ekiplerinin 5 ay süren fiziki ve teknik takibi sonucu 6 ilde düzenlenen operasyonda 9'u üniversite öğrencisi 15 şüpheli yakalanmıştı.

        Şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 500 milyon lira para hareketi tespit edilmişti. Zanlılardan B.D'nin, yurt dışındaki yasa dışı bahis uygulamalarına para yönlendirmek için komisyon ödediği üniversite öğrencilerinin banka ve sanal borsa hesaplarını kullandığı, lüks hayat vaadinde bulunduğu ve öğrencilere bazı mekanlarda eğlence programı düzenlediği belirlenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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