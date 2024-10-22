Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Kapadokya Alan Başkanlığınca Ürgüp'te ruhsatsız restoran yıkıldı

        Kapadokya Alan Başkanlığı, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde ruhsatsız restoranı yıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 10:50 Güncelleme: 22.10.2024 - 10:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kapadokya Alan Başkanlığınca Ürgüp'te ruhsatsız restoran yıkıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kapadokya Alan Başkanlığı, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde ruhsatsız restoranı yıktı.

        Bölgenin tarihi, kültürel ve doğal değerlerini korumak amacıyla çalışmalarını sürdüren Kapadokya Alan Başkanlığı ekiplerinin kaçak yapıların tespitine yönelik araştırmaları devam ediyor.

        Ürgüp ilçesi Yenicami Mahallesi'nde kentsel sit alanında kültür varlığı olarak tescilli yapıya bitişik ruhsatsız restoranla ilgili hukuki ve idari sürecin tamamlanmasının ardından alana iş makinesi ile ekipler sevk edildi.

        İçi daha önceden boşaltılan yapı ekiplerce yıkılıp enkazı kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yenidoğan çetesi nasıl çökertildi? Bakan Memişoğlu açıkladı
        Yenidoğan çetesi nasıl çökertildi? Bakan Memişoğlu açıkladı
        Cesedine vergi muafiyeti
        Cesedine vergi muafiyeti
        Alperen'den tarihe geçen anlaşma!
        Alperen'den tarihe geçen anlaşma!
        Anne komşuda baba işte! Yaşları: 6, 4 ve 1! 3 çocuk yangın kurbanı!
        Anne komşuda baba işte! Yaşları: 6, 4 ve 1! 3 çocuk yangın kurbanı!
        Sol bek arıyor!
        Sol bek arıyor!
        Evlat vahşeti! Babası ile ağabeyini yaktı!
        Evlat vahşeti! Babası ile ağabeyini yaktı!
        Yeni yaşını 21 bin kişi ve market kekiyle kutladı
        Yeni yaşını 21 bin kişi ve market kekiyle kutladı
        Asgari ücrette "hedef" tartışması
        Asgari ücrette "hedef" tartışması
        Şizofreni hastası genç, ailesini katletti: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Şizofreni hastası genç, ailesini katletti: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Gerçek aşkıyla ortaya çıktı
        Gerçek aşkıyla ortaya çıktı
        Trump'tan Putin'e: Benim ne kadar deli olduğumu bilir
        Trump'tan Putin'e: Benim ne kadar deli olduğumu bilir
        Partilere 5 milyar TL hazine yardımı
        Partilere 5 milyar TL hazine yardımı
        Dünyanın en eski 6 hastalığı
        Dünyanın en eski 6 hastalığı
        4 bölgede yağış var! İllerimizde hava durumu!
        4 bölgede yağış var! İllerimizde hava durumu!
        8 bin kişiye iş kapısı açılacak
        8 bin kişiye iş kapısı açılacak
        Narin Güran cinayeti soruşturmasında iddianame hazırlandı
        Narin Güran cinayeti soruşturmasında iddianame hazırlandı
        İsrail'den "sınırlı ateşkes" önerisi
        İsrail'den "sınırlı ateşkes" önerisi
        Beşiktaş'tan Zalewski açıklaması!
        Beşiktaş'tan Zalewski açıklaması!
        Yenidoğan çetesinin şüpheli başhekimi, dizide doktor rolünü oynamış
        Yenidoğan çetesinin şüpheli başhekimi, dizide doktor rolünü oynamış
        Mert Günok Lyon ve G.Saray maçında yok
        Mert Günok Lyon ve G.Saray maçında yok

        Benzer Haberler

        Yapay zekayla kişiye özel eğitim imkanı sunulabilir
        Yapay zekayla kişiye özel eğitim imkanı sunulabilir
        Nevşehir'de firari FETÖ hükümlüsü sahte kimlikle yakalandı
        Nevşehir'de firari FETÖ hükümlüsü sahte kimlikle yakalandı
        12,5 yıl hapisle aranan FETÖ hükümlüsü, başkasına ait kimlikle yakalandı
        12,5 yıl hapisle aranan FETÖ hükümlüsü, başkasına ait kimlikle yakalandı
        Nevşehir Belediyespor - Muğlaspor: 1-0
        Nevşehir Belediyespor - Muğlaspor: 1-0
        Ürgüp'te "Orta Çağ" temalı panayır düzenlendi
        Ürgüp'te "Orta Çağ" temalı panayır düzenlendi
        Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nda liderler belli oldu
        Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nda liderler belli oldu