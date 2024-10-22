Kapadokya Alan Başkanlığınca Ürgüp'te ruhsatsız restoran yıkıldı

Ürgüp ilçesi Yenicami Mahallesi'nde kentsel sit alanında kültür varlığı olarak tescilli yapıya bitişik ruhsatsız restoranla ilgili hukuki ve idari sürecin tamamlanmasının ardından alana iş makinesi ile ekipler sevk edildi.

Bölgenin tarihi, kültürel ve doğal değerlerini korumak amacıyla çalışmalarını sürdüren Kapadokya Alan Başkanlığı ekiplerinin kaçak yapıların tespitine yönelik araştırmaları devam ediyor.

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