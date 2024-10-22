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        Nevşehir'de bir aracın evin bahçesine düştüğü anlar güvenlik kamerasında

        Nevşehir'de bir aracın evin bahçesine düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 14:53 Güncelleme: 22.10.2024 - 14:53
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        Nevşehir'de bir aracın evin bahçesine düştüğü anlar güvenlik kamerasında
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        Nevşehir'de bir aracın evin bahçesine düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Çardak köyünde hafif ticari bir araç seyir halindeyken kontrolden çıkıp bir evin bahçesine düştü.

        Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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