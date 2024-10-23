Peribacaları arasında koşan yüzlerce sporcu Kapadokya turizmine katkı sundu

BEHÇET ALKAN - Nevşehir'de hafta sonu düzenlenen Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu, bölge turizmine yaklaşık 200 milyon liralık katkı sağladı.

Ürgüp'te bu yıl 11'incisi düzenlenen etkinlik için 73 ülkeden 2 bin 395 sporcunun yanı sıra, teknik ekip, izleyici ve sporcu yakınları bölgeye geldi.

Sporcular, Ürgüp, Ortahisar, İbrahimpaşa, Göreme, Uçhisar, Çavuşin, Akdağ, Karlık, Taşkınpaşa, Cemil ve Mustafapaşa'da peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerdeki 119, 63 ve 38 kilometrelik parkurlarda koştu.

Sporcu ve diğer katılımcılar bölgede kaldıkları kısa süreçte sıcak hava balon turundan konaklama tesislerine kadar birçok alanda da yoğunluk oluşturdu. Yarışın ardından sporcular ve yakınları, bölgedeki turistik merkezleri, müzeleri, yer altı şehirlerini ziyaret edip, çeşitli turlara katılarak bölge turizmine ekonomik katkı sağladı. - "Ürgüp'teki otellerde boş yatak kalmadı" Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, AA muhabirine, etkinlik süresince ilçedeki konaklama tesislerinin tam kapasite hizmet verdiğini söyledi.

Etkinliğin bölgenin spor turizmi alanında da aktif rol oynadığının dünyaya duyurulmasına olanak sağladığını dile getiren Bul, şöyle konuştu: "Sporcuların yanı sıra refakat edenlerle 5 bin civarında ziyaretçimiz oldu. Bölge ekonomisine 200 milyon lira civarında katkı sunuldu. Bunların bir kısmı otelde konaklamanın yanı sıra sıcak hava balonuna, at turuna katıldı. Ürgüp'teki otellerde boş yatak kalmadı. Ziyaretçilerin konaklaması için çevredeki ilçe ve beldelere yönlendirdik. Eskiden belediye başkanları çok turist gelince anons yapar ve evlerinizi açın dermiş, ben de o raddeye geldim. Etkinliğin uzun yıllar devam etmesini diliyoruz."

Bul, Kapadokya Ultra Trail'in ününün Türkiye sınırlarını aştığını, yapılan yayınlar ve sosyal medya paylaşımlarla farklı ülkelerdeki izleyicilerin Kapadokya'yı tanımasının sağlandığını belirtti. Bölgeyi tanımak isteyen sporculara rehberlik eden turizmci Ali Murat Yıldız da etkinliğe katılanlara çevredeki turizm merkezlerini tanıttıklarını anlatarak, "Her ülkenin kendine özgü, yoları, patikaları ve güzellikleri vardır. Kapadokya, bu tür yarışlara çok uygun. Etkinlikten halk çok memnun çünkü katkısı çok büyük. Koşuya katılanlardan grup birincileri ile birlikte bölgeyi geziyoruz. Bazıları Kapadokya'yı tanımıyordu, ülkelerine döndüklerinde bölgeyi tavsiye edeceklerine eminim." diye konuştu.

- "Parkur büyüleyiciydi" Turistik alanları ziyaret eden sporculardan Elisa Kenar ise yarışların spor aktivitesinin yanında Kapadokya'nın tanıtımına olumlu katkıları olduğuna inandığını dile getirerek, "Parkur büyüleyiciydi. Türk ve yabancı sporcuların gelmesi bölgenin bilinirliğini artıracaktır." ifadesini kullandı. Etkinliğin organizatörü Aydın Ayhan Güney de doğal, tarihi ve kültürel değerlere sahip Kapadokya'nın bu tür etkinliklerle spor turizminde de yer edindiğini belirtti. Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nun sürdürülebilir olma özelliğini kazanmış olmasının bölge açısından da değerli olduğunu vurgulayan Güney, şunları kaydetti.