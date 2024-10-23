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        Golbol Kadınlar 1. Lig 2. devre müsabakaları Nevşehir'de devam ediyor

        Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Golbol Kadınlar 1. Lig 2. devre müsabakaları Nevşehir'de gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 14:44 Güncelleme: 23.10.2024 - 14:44
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        Golbol Kadınlar 1. Lig 2. devre müsabakaları Nevşehir'de devam ediyor
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        Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Golbol Kadınlar 1. Lig 2. devre müsabakaları Nevşehir'de gerçekleştiriliyor.

        Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalarda10 takım mücadele ediyor.

        Karşılaşmalar, 25 Ekim Cuma günü düzenlenecek finalle sona erecek.

        Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, AA muhabirine, görme engelli sporculardan oluşan takımların karşılaştığı müsabakaların kıyasıya mücadeleye sahne olduğunu belirterek, "Kamuoyunun bildiği, dünyanın takdirle karşıladığı, üç kez üst üste paralimpik dalında şampiyon olan milli takımın oyuncuları kendi takımlarında birbirine rakip olarak mücadele ediyor. Nevşehir, turizm alanında güzel bir il, finali burada yapmak istedik." dedi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir de ikinci devre müsabakalarına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Oyuncularımızı kentimizde ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Tüm sporseverleri maçları izlemeye davet ediyorum. Spora ve sporcuya hizmet etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

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