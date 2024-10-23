Nevşehir'de aracında ruhsatsız 7 silah ve 108 fişek ele geçirilen zanlı tutuklandı

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, şüphelinin aracında ruhsatsız 3 av tüfeği ve 4 tabanca, 108 fişek, 5 şarjör ile 9 elektronik sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Göreme beldesinde B.T'nin aracında ruhsatsız silah bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Nevşehir'de aracında ruhsatsız 3 av tüfeği ve 4 tabanca ile 108 fişek, 5 şarjör ve 9 elektronik sigara ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

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