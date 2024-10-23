Nevşehir'de aracında ruhsatsız 7 silah ve 108 fişek ele geçirilen zanlı tutuklandı
Nevşehir'de aracında ruhsatsız 3 av tüfeği ve 4 tabanca ile 108 fişek, 5 şarjör ve 9 elektronik sigara ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Nevşehir'de aracında ruhsatsız 3 av tüfeği ve 4 tabanca ile 108 fişek, 5 şarjör ve 9 elektronik sigara ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Göreme beldesinde B.T'nin aracında ruhsatsız silah bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, şüphelinin aracında ruhsatsız 3 av tüfeği ve 4 tabanca, 108 fişek, 5 şarjör ile 9 elektronik sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.T, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
B.T, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.