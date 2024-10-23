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        Golbol Kadınlar 1. Lig 2. devre müsabakaları Nevşehir'de devam ediyor

        Nevşehir'de düzenlenen Golbol Kadınlar 1. Lig 2. devre müsabakalarında 5 karşılaşma yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 20:25 Güncelleme: 23.10.2024 - 20:25
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        Golbol Kadınlar 1. Lig 2. devre müsabakaları Nevşehir'de devam ediyor
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        Nevşehir'de düzenlenen Golbol Kadınlar 1. Lig 2. devre müsabakalarında 5 karşılaşma yapıldı.

        Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'ndaki müsabakalarda bugün alınan sonuçları şöyle:

        Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü - Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü : 1-11

        Oniki Şubat Görme Engelliler Spor Kulübü - Ankara Anadolu Engelliler Spor Kulübü Derneği : 10-0

        Yakutiye Engelliler Spor Kulübü - Ankara Görme Engelliler Spor Kulübü : 6-4

        Denizli Görme Engelliler Okulu Spor Kulübü Derneği - Yakutel Denizli Görme Engelliler Spor Kulübü : 10-0

        Akçakoyunlu İdman Yurdu - Palandöken Engelliler Spor Kulübü : 9-6

        Karşılaşmalar, 25 Ekim Cuma günü düzenlenecek finalle sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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