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        Nevşehir'de okul otoparkında drift yapan sürücüye cezai işlem uygulandı

        Nevşehir'de bir okulun otoparkında drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 22:52 Güncelleme: 24.10.2024 - 22:52
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        Nevşehir'de okul otoparkında drift yapan sürücüye cezai işlem uygulandı
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        Nevşehir'de bir okulun otoparkında drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, özel bir okulun otoparkında drift yapan sürücü hakkında veliler ve okul idaresince şikayette bulunuldu.

        Okulun güvenlik kamera kaydını inceleyen polis, aracın plaka bilgisi ve sürücüsünü tespit etti.

        Çeşitli maddelerden 32 bin 233 lira ceza kesilen sürücünün ehliyetine de 2 ay süreyle el koyuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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