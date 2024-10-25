Golbol Kadınlar 1. Lig 2. devre müsabakaları tamamlandı

Düzenlenen törende, dereceye giren kulüplere kupa ve madalyaları Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu (GESFED) Başkanı Ayhan Yıldırım ile federasyon yönetim kurulu üyesi Mustafa Kandemir tarafından verildi.

10 takımın mücadele ettiği müsabakalar sonunda Yenimahalle Belediyesi GESK şampiyon olurken, Denizli Görme Engelliler Okulu Spor Kulübü ikinci, Akçakoyunlu İdman Yurdu ise üçüncü sırada yer aldı.

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