Milli golbolcüler Berfin ve Fatmagül, engelli bireylere ilham olmak için çalışıyor

BEHÇET ALKAN - Golbol Kadın Milli Takımı oyuncularından Berfin Altan ve Fatmagül Güler, ulusal ve uluslararası müsabakalarda gösterdikleri başarılarla görme engelliler başta olmak üzere engelli bireylere ilham olabilmek için çaba harcıyor.

2016 yılında Rio, 2020'de Tokyo, bu yıl ise Paris'teki Paralimpik Oyunları'nda golbol branşında Türkiye'ye üst üste altın madalya kazandıran Kadın Milli Takımı oyuncularından Berfin ve Fatmagül, yeni hedeflerine ulaşabilmek için aralıksız çalışıyor.

Nevşehir'de, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunca düzenlenen Golbol Kadınlar 1. Lig 2. devre müsabakalarında Denizli Görme Engelliler Okulu Spor Kulübü Derneği takımında 8 numaralı formayı giyen Berfin ile Yukatel Denizli Görme Engelliler Spor Kulübünde 1 numaralı formanın sahibi Fatmagül, yetenekleriyle göz doldurdu.

Doğuştan görme engelli Berfin Altan, AA muhabirine, hayatındaki engelleri aşabilmek için tanıştığı golbolde elde ettiği başarıyı yeni madalyalarla taçlandırmak istediğini belirtti. Gelecek yıl Avrupa, 2026'da da Dünya Şampiyonası'nda Türk bayrağını dalgalandırmak için aralıksız çalıştığını aktaran Berfin, bu branşla 12 yaşında görme engelliler okulunda tanıştığını anlattı. Elde ettiği başarılarla öz güveninin her geçen yıl arttığını dile getiren Berfin, şöyle konuştu: "Golbole ilk başladığımda Avrupa ve dünya şampiyonları ile olimpiyat aklımda yoktu. Antrenmanlar çok fazlaydı ve hepsine katılmak istiyordum. Antrenmanlarla geliştiğimi fark ettim, antrenörüm de yetenekli olduğumu gördü. Okullar arası müsabakalar, ligler derken kendimi milli takımla birlikte uluslararası turnuvalarda buldum. Günde çift antrenman yapıyoruz. Haftada bir gün de fonksiyonel antrenmanımız oluyor. Zorlu bir süreç ama başarı elde etmek için bu yollardan geçmek gerektiğine inanıyorum. Görme engelli olduğum için birçok zaman akran zorbalığına uğradım. Öz güven eksikliği yaşadım. Normal insanların arasında olabilmek için hırs ediyordum, çok çabalıyordum. Engelli arkadaşlarımızın öz güven eksiliği varsa kurtulmanın zor olduğunu biliyorum. Ben hiçbir zaman pes etmedim, onların da etmemesi gerek."