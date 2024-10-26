Nevşehir&#39;in Derinkuyu ilçesinde bir kişi park halindeki otomobilinde ölü bulundu.Derinkuyu ilçesinde yaşayan M.K&#39;den dün geceden beri haber alamayan yakınları, kontrol için ilçe kırsalındaki bağ evine gitti.Yakınları, M.K&#39;yi konteyner şeklindeki bağ evinin önünde park halinde bulunan otomobilin içinde hareketsiz olduğunu gördü.Haber verilmesinin ardından olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, M.K&#39;nin vücudunun çeşitli noktalarından kesici aletle yaralandığını belirledi.Olay yerinde yaşamını kaybettiği tespit edilen M.K&#39;nin cenazesi otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.