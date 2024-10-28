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        Nevşehir'de 7 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı

        Nevşehir'de, iş yerinde farklı zamanlarda staj yapan kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kadın kuaförü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 15:04 Güncelleme: 28.10.2024 - 15:04
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        Nevşehir'de 7 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı
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        Nevşehir'de, iş yerinde farklı zamanlarda staj yapan kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kadın kuaförü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte kadın kuaförlüğü yapan S.D, işletmede staj yapan bir kız çocuğunun ailesinin taciz suçlamasıyla gözaltına alındı.

        Zanlının farklı zamanlarda iş yerinde staj yapan 6 kız çocuğuna daha cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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