Nevşehir'de 7 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı
Nevşehir'de, iş yerinde farklı zamanlarda staj yapan kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kadın kuaförü tutuklandı.
Nevşehir'de, iş yerinde farklı zamanlarda staj yapan kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kadın kuaförü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte kadın kuaförlüğü yapan S.D, işletmede staj yapan bir kız çocuğunun ailesinin taciz suçlamasıyla gözaltına alındı.
Zanlının farklı zamanlarda iş yerinde staj yapan 6 kız çocuğuna daha cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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