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        Nevşehir Belediye Başkanı Arı, 200 günlük çalışmalarını anlattı

        Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, göreve seçildiği günden beri yaptığı çalışmalarını "200 gün lansman programı"nda anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 18:35 Güncelleme: 28.10.2024 - 19:04
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        Nevşehir Belediye Başkanı Arı, 200 günlük çalışmalarını anlattı
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        Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, göreve seçildiği günden beri yaptığı çalışmalarını "200 gün lansman programı"nda anlattı.

        Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki program, belediyenin yatırımlarını gösteren tanıtım videosunun izlenmesiyle başladı.

        Başkan Arı, yerel seçimlerden bugüne kadar kenti daha yaşanabilir hale ulaştırmak için çalıştıklarını belirtti.

        Arı, 200 günlük görev süresince alt ve üstyapı yatırımları ile turizm alanında çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Altyapı çalışmaları şehrin dört bir tarafında sürüyor. Mart ayında şehrin farklı noktalarını içeren büyük altyapı hamlemiz başlayacak. Üstyapı çalışmalarımız kapsamında 22 mahalle muhtarlarımızla tam bir işbirliği içerisinde kısa, orta ve uzun vadede sorunları çözüyoruz. Daha yeşil bir Nevşehir için 1,5 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. Kent turizminin değerlerinden Meryem Ana Kilisesi'nin restorasyonu tamamlandı ve hizmete girdi. DSİ ihalesi tamamlanıyor. Şehrimizin içme suyu konusunda gelecekte baş göstermesi muhtemel sorunları şimdiden ortadan kaldırıyoruz. Sosyal ve kültürel faaliyetlerimizi gençlerimiz ve halkımızla buluşturmaya devam edeceğiz."

        Program, soru cevap kısmının ardından sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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