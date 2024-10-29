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        Nevşehir'de boşandığı kadını tabancayla öldüren zanlı tutuklandı

        Nevşehir'de boşandığı kadını otomobilinde tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 18:56 Güncelleme: 29.10.2024 - 18:56
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        Nevşehir'de boşandığı kadını tabancayla öldüren zanlı tutuklandı
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        Nevşehir'de boşandığı kadını otomobilinde tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

        Yaklaşık bir ay önce boşandığı Mine Özcan'ı (28) dün kentteki bir alışveriş merkezinin açık otoparkında bulunan otomobilinde tabancayla öldürdükten sonra jandarmaya teslim olan Hüseyin Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Nevşehir Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        - Olay

        Nevşehir'de dün Yeni Mahalle'deki bir alışveriş merkezinin açık otoparkında 50 AEM 178 plakalı otomobilin içinde bir kadının kanlar içinde hareketsiz olduğu yönündeki ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilmiş, ekipler araçta bulunan Mine Özcan'ın hayatını kaybettiğini belirlemişti.

        Polis, araç ve çevresindeki araştırmada 6 mermi kovanı bulmuştu.

        Cinayetin ardından kaçan Hüseyin Ç, Kayseri'nin Develi ilçesinde jandarmaya teslim olmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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