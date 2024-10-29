Nevşehir'de köylülerin kendi imkanlarıyla yaptırdığı Atatürk büstü 29 Ekim'de açıldı

Köy muhtarı Emin Karatekin, köydeki çocukların taşımalı eğitimden faydalandığını, okulun olmaması nedeniyle etkinliklerde köy halkının rol aldığını belirterek "Köyümüzde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutlamak istedik. Güzel bir program hazırlanıp sunuldu. Açılışını yaptığımız Atatürk büstünün tüm masrafları halkımız tarafından karşılandı." dedi.

Etkinliğin ardından ellerinde Türk bayraklarıyla köyün girişine kadar yürüyen vatandaşlar, kitabesinde "Köylü milletin efendisidir" yazan Atatürk büstünün açılışını yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.